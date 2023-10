پولینڈ میں چوری کی انوکھی واردات، چور نے بھارتی فلم دھوم 2 کی کہانی ’سچ‘ کر دکھائی

وارسا (ویب ڈیسک) پولینڈ میں شاپنگ مال لوٹنے کی انوکھی واردات دیکھنے میں آئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق شاپنگ مال کو لوٹنے کیلئے چور نے چوری کا انوکھا طریقہ آزمایہ اور مال بند ہونے تک وہ مجسمے کی طرح پوز بنائے کھڑا رہا۔

