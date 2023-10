بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی کا فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون ، غزہ کے ہسپتال پر حملے میں ہونیوالی اموات پر اظہار تعزیت کیا

نئی دہلی ( مانیٹرنگ ڈیسک )بھارت کے وزیرِ اعظم نریندر مودی نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون کیا ہے۔بھارتی وزیر اعظم نےفلسطین کے صدر محمود عباس سے غزہ کے ہسپتال پر حملے میں ہونے والی اموات پر اظہار تعزیت کیا اور خطے میں دہشت گردی، تشدد اور سیکیورٹی کی بگڑتی صورتِ حال پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔

"جنگ " کے مطابق اپنےسوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس حوالے سے گزشتہ روز نریندر مودی نے لکھا تھاکہ ہم فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد بھیجتے رہیں گے۔غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے المناک جانی نقصان پر گہرا صدمہ پہنچا، متاثرین کے اہلِ خانہ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں۔

Spoke to the President of the Palestinian Authority H.E. Mahmoud Abbas. Conveyed my condolences at the loss of civilian lives at the Al Ahli Hospital in Gaza. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. Shared our deep concern at the terrorism,…