میزبانی پر سعودی عرب کاشکریہ ادا کرتا ہوں،شاہ محمود قریشی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے میزبانی پرسعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاک سعودی عرب تعلقات کی بنیادبہت مضبوط ہے، تعلقات باہمی اعتماد،سپورٹ اورتعاون پرمبنی ہیں، میزبانی پرسعودی عرب کاشکریہ اداکرتاہوں۔

یاد رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیرسے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں پاکستان کے سفیر خان ہشام بن صدیق اور سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی بھی موجود تھے۔اس موقع پروزیر خارجہ شاہ محمود نے کہنا تھا کہ پاک ،سعودی تعلقات کی بنیاد مضبوط ہے اس دورہ سے دوطرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔

I would like to thank the Kingdom of #SaudiArabia for their hospitality. Our relationship has a strong foundation rooted in decades of mutual understanding, support and cooperation. I look forward to picking up on my discussions with Foreign Minister @AdelAljubeir at the UNGA. pic.twitter.com/9FrM6VcG9v