اسلامیہ کالج سول لائنز میں وزیر اعلیٰ پنجاب مضمون نویسی کے مقابلے

لاہور(پ ر) صوبائی سطح کے وزیر اعلیٰ پنجاب مقابلہ مضمون نویسی انگریزی کا انعقاد گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور میں پرنسپل پروفیسر رانا محمد اسلم پرویز کی زیر سرپرستی ہوا۔ انٹرمیڈیٹ لیول مضمون کا موضوع ”The Characteristics of Dynamic Leadership“ ڈگری لیول کا موضوع ”Literature, as Mirror of Life“ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کا موضوع ”Unity, Faith and Discipline“ تھا۔ نتائج کے مطابق انٹرلیول میں ڈی پی ایس کالج ساہیوال کے طالبعلم آصف مسعود شاہ نے پہلی، پنجاب کالج، ملتان کے چودھری محمد انس نے دوسری اور گورنمنٹ کالج بھکر کے طالبعلم شرجیل عباس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈگری لیول پر گورنمنٹ ایم اے او کالج کے طالب علم محمد شاہزیب ندیم نے پہلی گورنمنٹ کالج جھنگ کے خلیل احمد نے دوسری اور آئی ایل ایم کالج سرگودھا کے محمد علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پوسٹ گریجویٹ لیول پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور کے طالب علم حارث علی ورک نے پہلی،گورنمنٹ کالج جہلم کے آفاق علی نے دوسری اور گورنمنٹ کالج جام پور کے محمد جنید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فزکس، ڈین آف سائنسز اور چیئرمین فزکس ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد چیف گیسٹ اور ڈاکٹر مظہر حسین مہمان اعزاز تھے۔ شجاع الرحمٰن ڈوگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالج لاہور نے بطور فوکل پرسن شرکت کی، ڈاکٹر اصغر یزدانی، صدر اور پروفیسر کاشف فراز احمد سیکرٹری سوسائٹیز بورڈ نے پروگرام کا انعقاد کروایا۔

