" اسے ہی میں حقیقی امیری کہتا ہوں"  آئرش امریکن بزنس ٹائیکون کی طرف سے 8 ارب ڈالر خیرات دینے پر وزیراعظم عمران خان بھی بول پڑے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیر اعظم عمران خان نے آئرش امریکن بزنس ٹائیکون چنک فرینی کی جانب سے 8 ارب ڈالر مالیت کی اپنی تمام دولت بطور خیرات دینے کے عمل کو “حقیقی امیری” قراردیا ہے۔سابق امریکی ارب پتی کی جانب سے اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام دولت عطیہ کرنے کی میڈیا رپورٹس پر اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ اسی وجہ سے اس عمل کومیں حقیقی امیری، ایک آزاد روح قرار دیتا ہوں۔

فرینی فروبز میگزین جو اپنی فاؤنڈیشن اٹلانٹک فلنتھراپسٹ کے ذریعے دنیا کی جامعات اور فاؤنڈیشنز کو بڑی مقدار میں عطیات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سیکھا ہے، میں پرامید ہوں کہ ہم بہت کچھ مختلف کریں گے۔

This is what I call true richness - a liberated soul. https://t.co/2dgcMEvpFS

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 19, 2020