اے پی سی میں مولانا فضل الر حمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )جمعیت علماءاسلام ف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا خطاب لائیو نہ جانے پر اے پی سی سے شکوہ کردیا ۔آل پارٹیز کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تو ہماری آواز پبلک میں جانے سے روکتی ہے لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر باہر جانے سے روک دیا ۔مولانا فضل الرحمان نے خطاب لائیو جانے سے روکنے پر پیپلز پارٹی اور اے پی سی کے منتظمین سے احتجاج کیا ۔مولانا فضل الرحمان کا شکوہ سن کر پیپلز پارٹی کی رہنما شیریں رحمان اور ن لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب فوری طور پر وہاں پہنچ گئی ۔جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش بھی کی گئی۔

بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ شرکا نے دوسرے سیشن کی تقریریں لائیو نہ دکھانے کی درخواست کی تھی۔ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی وضاحت پر مولانا فضل الرحمان مطمئن نہ ہوپائے، فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے تقریر براہ راست نہ دکھانے کی درخواست نہیں کی تھی۔

Molana complains both PEMRA and #AllPartiesConference organisers censored his speech pic.twitter.com/5D1eC7fffb

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) September 20, 2020