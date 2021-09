کرس گیل کے ساتھ سپورٹس کے معروف غیر ملکی صحافی نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) سابق ویسٹ انڈین کھلاڑی کرس گیل کے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کیلئے پاکستان آنے کے اعلان پر آسٹریلوی صحافی ڈینس نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

ڈینس فریڈ مین نے ٹوئٹر پر کرس گیل کے ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’اگر آسٹریلوی حکومت مجھے ابھی اجازت دے تو میں بھی آپ کے ساتھ پاکستان جانے کیلئے تیار ہوں۔‘

If the Australian government would let me leave, I'd be there with you tomorrow. https://t.co/1lKLC6OPom