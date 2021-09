نیوزی لینڈ سیریز منسوخ، پاکستان کےحق میں آگے آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کیلئے شاہد آفریدی نے پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے نیوزی لینڈ ٹیم کی پاکستان سے کرکٹ کھیلے بغیر واپسی پر پاکستان کی حمایت میں بولنے والے غیر ملکی کرکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ ’میں کرس گیل، ڈیرن سیمی، ڈول، مکی، روسو، پریرا، ولکنز کے ساتھ ساتھ دیگر تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے حق اور حمایت میں اپنی آواز بُلند کی۔‘

I'm overwhelmed with the love & support by @henrygayle @darensammy88 Rutherford, Doull, Mickey, Roussow, Perera, Wilkins as well as all others. We r all one as cricketers and representatives of this great game! Cricket needs Pakistan as much as Pakistan needs cricket! #HopeNotOut