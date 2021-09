غیر ملکی صحافیوں، امریکی شہریوں اور فٹ بال ٹیم کے افغانستان  سے انخلا میں پاکستان نے کیسے مدد کی؟ امریکی صحافی نے ساری کہانی بیان کردی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف امریکی صحافی گلین بیک نے افغانستان سے صحافیوں، خواتین کی فٹ بال ٹیم اور امریکی شہریوں کے انخلا میں مدد پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔

گلین بیگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس حوالے سے کہانی بیان کی ہے کہ جس میں انکا کہنا ہے کہ سنگین صورتحال کے دوران کئی عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔متعدد عالمی رہنماؤں نے تو جواب تک نہ دیا۔تاہم جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے مدد کا کہا تو وہ فوری طورپرعسکری، سول وسائل اور عزم کے ساتھ ہماری مدد کو سامنے آئے۔

1. Tomorrow on radio I will share the letters exchanged between me and the prime minister of Pakistan. In the hour of desperate need I reached out in the hopes that some sort of leadership could be found to help us do the impossible. @ImranKhanPTI Con’t pic.twitter.com/qyCTtBCJo4