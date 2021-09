خبیب نورماگومیدوف کی سالگرہ کے دن انتہائی تیز اور ٹھنڈے پانی والے دریا کی مخالف سمت میں تیرتے ویڈیو سامنے آگئی ، بہادری اور طاقت دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) روسی یو ایف سی فائٹراور لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن خبیب نور ماگومیدوف کی سالگرہ کے دن انتہائی تیز بہاو والے دریا کی مخالف سمت میں تیرنے کی ویڈیو سامنے آگئی، وہ آج 33برس کے ہو گئے ہیں ۔خبیب یوایف سی کے پلیٹ فارم پر اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں اب اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بھی ان کی طاقت کا اندازہ لگا یا جا سکتا ہے ۔سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خبیب نورماگومیدوف انتہائی تیزی سے بہنے والے دریا کی مخالف سمت میں تیر رہے ہیں اور یہ برفیلے پہاڑوں سے آنے والا یہ پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے ۔

Khabib Nurmagomedov turns 33 today.

He once trained for a fight by swimming upstream in a freezing river ????

(via kingfarruh/Instagram) pic.twitter.com/y4aSRtO8wn