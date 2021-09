نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دورہ منسوخی پر جنوبی افریقی کرکٹر نے پاکستان کو اہم مشورہ دیدیا

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈ روبن پیڑسن نے پاکستان کو کرکٹ ٹیموں کے نئے اتحاد بنانے کا مشورہ دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے بہت افسوس ہے، اگر کھیل کو سب کے لیے ایک جیسا بنانا ہے تو نیا کرکٹ اتحاد اب وقت کی ضرورت ہے۔روبن پیٹرسن کی جانب سے اپنی اس ٹویٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل اکاؤنٹ کو ٹیک کیا گیا ہے۔

Feel deeply for @TheRealPCB ???????? In our prayers and thoughts - somehow one feels new alliances will have to be formed if the game is to be equitable and sustainable for all