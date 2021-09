پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کا بیان بھی سامنے آگیا ، انگلینڈ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے نئی امید باندھ دی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی دورہ پاکستان کی منسوخی کا اعلان کردیا ہے جس کے باعث پاکستانی کرکٹ مداحوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔اس حوالے سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنرکرسچن ٹرنر نے کہا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اگلے مہینے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر دکھ ہوا ۔ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے حوالے سے تعاون کرنے کے لیے پی سی بی اور دیگر افراد کے شکر گزار ہیں ۔کرسچن ٹرنر نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ مداحوں کو ہونے والی مایوسی کوسمجھ سکتا ہوں تاہم ابھی بھی 2022میں انگلینڈ کے دورہ پاکستان کے لیے پر امید ہوں ۔

