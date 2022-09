بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملالہ یوسفزئی سے ملاقات

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے ملاقات ہوئی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ملالہ یوسفزئی کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ملالہ یوسفزئی سے ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی ، ملالہ سے ملاقات میں خواتین کے حقوق ، لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔

Met @Malala at #UNGA. Exchanged views on women rights & girls education. Discussed #PakistanFloods & challenges posed by this climate catastrophe to education for millions of young children affected, with thousands of schools destroyed & difficult days ahead. pic.twitter.com/LkWfDq9DsW