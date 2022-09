سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر فلسطین کے  مشکور ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متثرین کی مدد پر فلسطین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے صدر محمود عباس کے انتہائی مشکور ہیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعطم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہ فلسطین کی جانب سے متاثر کن عمل کبھی نہیں بھول سکتے، فلسطینی ٹیم کی مدد مضبوط اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے، فلسطینی بھائیوں کی معاونت سے بہت زیادہ متاثرہوا ہوں۔

Deeply touched by Palestinians' gesture of sending their Rapid Response & Rescue team to help flood victims in Pakistan. It is a reflection of a strong bond of love & brotherhood we have for each other. We will never forget this gesture. Grateful to President Mahmoud Abbas. ???????? ????????