صومالیہ نے بھی بائیومیٹرک شناختی کارڈ جاری کردیا

موغادیشو(مانیٹرنگ ڈیسک) مشرقی افریقہ کے ملک صومالیہ میں ’نادرا‘ کی مدد سے قومی شناختی نظام کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) کے ترجمان نے بتایا ہے کہ صومالیہ کے وزیراعظم حمزہ عبدی برے نے صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں اپنے ملک کے قومی شناختی نظام کا افتتاح کیا، جو نادرا کی معاونت سے شروع کیا گیا ہے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ صومالی وزیراعظم نے معاونت پر وزیراعظم پاکستان اور نادرا کا شکریہ ادا کیا۔ صومالیہ کے صدر حسن ایم شیخ نے بھی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نادرا کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ منصوبہ حکومت پاکستان کی صومالیہ کو دی گئی لاکھوں ڈالرز کی گرانٹ کا حصہ ہے۔

