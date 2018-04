شمالی کوریا کا ایٹمی اور میزائل تجربات روکنے کا اعلان،امریکا کا خیرمقدم،ٹرمپ ملاقات کے منتظر

پیونگ یانگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے ایٹمی اور میزائل تجربات روکنے اور آج سے میزائل ٹیسٹ سائٹ بند کرنے کا اعلان کردیا۔

خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی یا میزائل تجربات کی اب ضرورت نہیں۔

شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق کم جونگ نے کہا کہ آج سے ایٹمی ہتھیاروں کی تجربات کے لیے قائم تنصیبات کو بند کیا جارہا ہے اور پیونگ یانگ اب مزید کسی قسم کے ایٹمی یا میزائل تجربات نہیں کرے گا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اب شمالی کوریا دنیا بھر میں ایٹمی تجربات ختم کرنے کی عالمی کوششوں کا حصہ بنے گا۔

شمالی کوریا کے سربراہ کی جانب سے ایٹمی اور میزائل تجربات روکنے کے اعلان کو امریکی صدر

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.