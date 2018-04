”میں علی ظفر سے اظہارِ یکجہتی کرتا ہوں اور اب ۔۔۔ “ میشا شفیع کے الزام پر ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ بھی میدان میں آگئے، ایسا اعلان کردیا کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) میشا شفیع اور علی ظفر کے تنازعے پر سوشل میڈیا پر گزشتہ تین روز سے بھرپور بحث کا سلسلہ جاری ہے اور جنسی ہراسگی کے معاملے پر لوگ اپنے خیالات کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں ، ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آگئے اور اس معاملے پر ایسا تبصرہ پیش کیا کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آگیا۔

جب کسی خاتون کی جانب سے جنسی ہراسگی جیسے الزامات لگائے جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر مذاق اڑانا شروع کردیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اصل مسئلہ دب کر رہ جاتا ہے، ایسا ہی کچھ میشا شفیع کے معاملے میں بھی ہوا ہے ، لوگ جنسی ہراسگی جیسے اہم مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے مشہور شخصیات کے نام سے جعلی اکاﺅنٹس یا میمز بنا کر اس سنجیدہ نوعیت کے مسئلے کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔

میشا شفیع اور علی ظفر کے معاملے پر کسی پاکستانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے جعلی ٹوئٹر اکاﺅنٹ بنا کر ٹویٹ کرنے کا سلسلہ شروع کردیا۔ اس اکاﺅنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے”صرف علی ظفر سے اظہار یکجہتی کیلئے میں گلوکارہ بیونسے کو بہت جلد ہراساں کروں گا“۔

Just to sympathize with @AliZafarsays, I would like to harass @Beyonce soon! #MeeshaShafi