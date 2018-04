” جج کو یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے جس میں۔۔۔“ لیگی رہنما حنا بٹ نے نوازشریف اور کلثوم نواز کی ایسی تصویرشیئرکردی کہ آپ کے ہاتھ بھی دعا کیلئے اٹھ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف اور مریم نواز کو حاضری سے استثنیٰ نہ ملنے پر لیگی رکن صوبائی اسمبلی حنا پرویز بٹ نے بیگم کلثوم نواز کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے احتساب عدالت کی اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔

جمعہ کے روز احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی تو نواز شریف اور مریم نواز لندن میں بیگم کلثوم نواز کی عیادت کیلئے موجود ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوسکے۔ شریف خاندان کے وکلا کی جانب سے حاضری سے استثنیٰ کی درخواست دی گئی جو مسترد کردی گئی ۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز اگلی پیشی پر عدالت آجائیں اور اگر وہ پیش نہیں ہوسکتے تو اگلی سماعت پر حاضری سے استثنیٰ کی نئی درخواست دی جائے۔

نواز شریف کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست مسترد ہونے پر مسلم لیگ ن کی رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز بٹ نے ٹوئٹر پر بیگم کلثوم نواز کی 2 تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر میں بیگم کلثوم نواز وہیل چیئر پر بیٹھی ہیں اور انہیں کیمو تھراپی کیلئے ہسپتال لایا جارہا ہے۔ حنا پرویز بٹ نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’ احتساب عدالت کو یہ تصاویر ضرور دیکھنی چاہئیں‘۔

چوہدری عثمان سلطان ایڈووکیٹ نے کہا کہ نیب کورٹ یہ تصویر دیکھ کر شریف خاندان سے پوچھے کہ انہوں نے 35 سال حکومت کرکے بھی ایسا ہسپتال کیوں نہیں بنایا۔

نیب کو یہ تصویریں دیکھ کے حساب مانگنا چاہئے کہ 35 سال ملک پہ حکومت و عیاشیاں کرکےکیا 22 کروڑ عوام کو بھی ایسی علاج گاہ فراہم کی ہے یا نہیں؟ — Ch.Usman Sultan(Adv) (@UsmanSultanPak) April 20, 2018

