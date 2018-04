میشا شفیع کی حمایت میں ریحام خان بھی میدان میں آگئیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) گذشتہ روز پاکستانی اداکارہ ، ماڈل اور گلوکارہ میشا شفیع نے ساتھی گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسگی کے الزامات عائد کیے۔ اس پر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ تاہم اب پی ٹی آئی چئیرمین عمران خان کی دوسری سابقہ اہلیہ ریحام خان نے بھی میشا شفیع کے اس انکشاف پر بیان دے دیا۔

ریحام خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مجھے اس باہمت خاتون پر فخر ہے۔ یہ میری راک سٹار ہے۔ ایسی خواتین کو مزید طاقت ملے جو ایسی شکایتوں یا ایسے رویوں کےخلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔

Proud of this gutsy woman. That's my kind of rockstar! More power to women who stand up to predators. https://t.co/KT07tU6N8f