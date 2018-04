” ان دونوں کو چاہیے کہ ۔۔۔“ میشا شفیع کے الزامات پر رابی پیرزادہ بھی بول پڑیں اور ایسی بات کہہ دی جو ابھی تک کسی نے نہ کہی تھی، سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہوگیا کیونکہ ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ علی ظفر اور میشا شفیع سستی شہرت کیلئے جنسی ہراسگی کے الزامات لگا رہے ہیں، انہیں یہ سب بند کرنا چاہیے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رابی پیرزادہ نے علی ظفر اور میشا شفیع کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا ” پتا نہیں کیا غلط ہوا ہے لیکن ان دونوں کے تعلقات تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ سستی شہرت کیلئے میڈیا کا استعمال بند کریں“۔

Don't know what's up or what went wrong but they seemed fine together! They should stop using media for cheap publicity ... pic.twitter.com/WnJSoNRhWl