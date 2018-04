بال ٹمپرنگ سکینڈل میں پابندی کا شکار ڈیوڈ وارنر کی ایسی تصاویر منظرعام پر آ گئیں کہ ہر آنکھ ہی اشکبار ہو گئی، دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کیپ ٹاﺅن میں جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ میچ میں پیش آنے والے بال ٹمپرنگ کے شرمناک سکینڈل کے مرکزی ملزموں میں سے ایک ہیں جس پر انہیں کپتان سٹیو سمتھ کیساتھ ایک سال پابندی کا سامنا ہے۔

اس سکینڈل کے بعد سٹیو سمتھ، ڈیوڈ وارنر اور بین کرافٹ پر ناصرف انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی پابندی عائد کر دی گئی بلکہ وہ کسی ڈومیسٹک ایونٹ میں بھی حصہ نہیں لے سکتے اور کلب کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے۔ یقینا ایسے لوگوں کیلئے پابندی کا وقت کاٹنا بہت مشکل ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہی کرکٹ کے کھیل کیلئے وقف کر دی ہو۔

This is gold.. David Warner has been spotted swinging Imaginary bat in Sydney.. #Cricket missing him.. pic.twitter.com/rnubaerrqN