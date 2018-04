”آخرکار لمبے عرصے کے بعد دبئی میں اپنے پہلے پیار کے ساتھ رات کو۔۔۔ “ماروا حسین نے اپنی تصویر شیئر کی تو سوشل میڈ یا صارف نے مبینہ عاشق کا ’بھانڈا ‘پھوڑ دیا ،سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں ماورا حسین نے خاصی شہرت حاصل کرلی ہے اور بھارتی فلم میں کام کرنے کے بعد ان کی شہرت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ماوراحسین کی بہن عروہ حسین نے تو گلو کار فرحان سعید سے شادی کر لی تاہم ابھی ماورا حسین کا دور دور تک ایسا پروگرام نظر نہیں آتا اور نہ ہی اداکارہ کے آج تک معاشقے کی کوئی خبر سامنے آئی ہے لیکن اب ماورا حسین نے تہلکہ خیز ٹوئٹ کر کے اپنے پہلے پیار کی خبر دے دی اور ساتھ ہی ایک سوشل میڈ یا صارف نے ماورا حسین کے مبینہ عاشق کی تصاویر بھی شیئر کردیں ۔

Finally a night out after a long long time w my First L????ve #Dubai pic.twitter.com/zH8pKgeY5U — MAWRA HOCANE (@MawraHocane) April 21, 2018

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ماورا حسین نے دبئی کے ایک ریسٹورنٹ میں لی گئی تصویر شیئر کی اور کہا کہ اپنے پہلے پیار کے ساتھ دبئی میں ایک بہت ہی لمبے عرصے بعد رات کے وقت باہر گھومنے کیلئے نکلی ہوں۔اس پرسوشل میڈیا صارف رونق سرکار نے ماورہ حسین سے پوچھا ”دی دی !آپ کا پہلا پیار کون ہے؟“ساتھ ہی رونق سرکار نے ماورا حسین اور ایک لڑکے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے عامش اظہر نامی اس لڑکے کو ماوراحسین کا مبینہ عاشق قرار دیا ۔رونق سرکار نے دونوں کی تصاویر شیئر کیں جس میں اس نے بتایا کہ ماورہ حسین کا مبینہ طور پر پہلا پیار عامش اظہر ہے، رونق سرکار نے ماورہ حسین اور عامش اظہر کی تصاویر کا ایک کولاج بھی شیئر کیا جس میں دونوں کو مختلف مواقع پر ایک ساتھ دیکھا گیا۔

Didi who is your first love — Ronak Sarkar (@RonakSarkar4) April 21, 2018

