”مجھے اس سیاستدان نے جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا اور کہنے لگا کہ تم جیسی عورتیں۔۔۔“معرو ف خاتون وکیل اور سماجی کارکن بھی میدان میں آ گئی،ایسا واقعہ بیان کر دیا کہ ہر کوئی شرما جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراسگی کا الزا م عائد کر دیاہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے اور پاکستان میں ٹویٹر پر ’می ٹو ‘ کا ٹرینڈ مسلسل ٹاپ پر جارہاہے جس میں خواتین اپنے ساتھ پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعات سے پردہ ہٹا رہی ہیں اور میشا شفیع کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں اسی حوالے سے معروف سماجی کارکن اور ایوارڈ یافتہ وکیل خاتون نگہت داد نے بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعے سے پہلی مرتبہ پردہ ہٹا دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق نگہت داد نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ 11 سال قبل میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقع پیش آیا جب ایک طاقتور شخص نے مجھے ہراساں کیا ، میں اس وقت نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ میں فکر مند تھی کہ میں اپنی ضروریات کہاں سے پوری کروں گی ، جب میں نے اس کے ساتھ گلے ملنے سے انکار کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس سے قبل جو میرے ماتحت تھی تو تو ملتی تھی ۔ نگہت داد نے اپنے ٹویٹ میں کہا اس شخص نے مجھے یہ بھی کہا کہ ’وکیل عورتیں تو 500 روپے میں بکتی ہیں ‘۔

It happened to me 11 years ago by a powerful man (politician) I couldn’t leave the job right away because I ws worried how I will meet my ends. Once I refused to hug him & he told me my last associate was a Tom boy wo to kerti thee. He also said wakeel aurtain 500 Main bikti hain — Nighat Dad (@nighatdad) April 21, 2018

نگہت داد کا کہناتھا کہ وہ ابھی بھی سیاستدان ہے اور مجھے میں اس وقت بھی اس کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے ، بہت کچھ داﺅ پر لگ سکتاہے ، میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکتی جس طرح میشا نے دکھائی ہے اور اس نے اپنا کیریئر ، اپنی ساکھ سمیت سب کچھ اپنا داﺅ پر لگا دیاہے ، ہم میشا کے ذریعے ہمت پا رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میشا کیلئے کھڑے ہو رہے ہیں ۔

He is still a politician and I don’t have courage to name him still. Lots at stake and can’t gather the courage that Meesha had and put everything at risk, her carrier, her reputation, so on and so forth. We are finding courage from her speaking up and standing up for herself. — Nighat Dad (@nighatdad) April 21, 2018

نگہت داد کا کہناتھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری خواتین میشا شفیع کے ساتھ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اس میں بہت گہرائی ہے ، ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت مرتبہ ہوتاہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ،جو لوگ کہتے ہیں ’اب ہی کیوں ‘؟ کیونکہ یہ وقت ، جگہ ، مجرم کی طاقت طاقت اور غیر یقینی کہ ہم پر کون یقین کرے گا ؟ اور کیا چیز داﺅ پر لگے گی ، اس کی وجہ یہ ہے ۔