”میں انار کلی میں تھی کہ ایک شخص نے میری چھاتی پکڑ لی اور دوسرے نے ۔۔۔“اداکارہ ارمینا خان نے اپنے ساتھ پیش آنے والا ایسا واقعہ بیان کردیا کہ ہر پاکستانی مرد کا سر شرم سے جھک جائے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے علی ظفر پر جنسی زیادتی کے الزامات سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا ہے اور پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے ستارے بھی اس انتہائی حساس موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ۔

اب پاکستانی ادکارہ ارمینہ خان بھی میدان میں آگئیں اور انہوں نے بھی خاموشی توڑتے ہوئے اپنے ساتھ جنسی ہراسگی کا واقعہ بیان کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ”میں لاہور کے معروف بازار انار کلی میں برقع پہن کر گئی ،کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں ،اسی دوران وہاں ایک شخص نے میری چھاتی پکڑ لی اور دوسرے نے پشت پر ہاتھ پھیرا،یہ سب میری فیملی نے بھی دیکھا اور میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ،مجھے بتا یا گیا کہ انار کلی میں یہ ایک عام بات ہے ،کیا میں اس سلوک کی مستحق تھی ؟“۔

I was in #Anarkali in Lahore in a burka (nobody knew who I was). I literally had my backside groped and breasts grabbed. NOT by one guy but by 2. Now, my family saw that and I asked them why? I was told it was a really common thing there. Did I deserve that? #Metoo #Horrified — Armeena Khan (@ArmeenaRK) April 21, 2018

انہوں نے کہا کہ جنسی ہراسگی کا شکار لوگ انصاف کا حق رکھتے ہیں ،کپڑے اور پیشہ ور افراد اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے ،اگر کپڑوں سے کوئی فرق پڑتا ہو تو پھر چھوٹی بچیاں زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد قتل نہ ہوں کیونکہ وہ ابھی بڑی نہیں ہوئیں ۔

Abuse is abuse, the victim has the right to seek justice when they are ready. Please internalise this. Also, clothing and professional has nothing to do it. If dressing made a difference then little girls (who aren’t even developed yet) wouldn’t get raped and killed. — Armeena Khan (@ArmeenaRK) April 21, 2018

ارمینا خان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سلیبرٹی اور کپڑوں کی دلیل سے باہر نکل آﺅ ،مارکیٹوں میں کتنی ہی عام خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات پیش آتے ہیں ،ان میں سے بہت سی لڑکیاں شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آتیں لیکن یہ لمحہ ان لڑکیوں کے لیے سنہری موقع ہے ،یہ اب جنسی خواتین کا شکار ہونے والی خواتین پر منحصر ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرتی ہیں یا نہیں ۔

Takes out the whole celebrity and clothing argument. — Armeena Khan (@ArmeenaRK) April 21, 2018

How many regular women here have been wolf whistled/cat called at? Groped and touched inappropriately in crowded markets? Many won’t come forward because of shame. But this as an opportunity to come forward. This is about you now! — Armeena Khan (@ArmeenaRK) April 21, 2018

اداکارہ نے کہا کہ میں نے اپنی کہانی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بیان نہیں کی ،میں نے عام لڑکیو ں کے ساتھ پیش آنے والے اپنے تجربے کو بیان کیا ہے ،چناچہ دوسری لڑکیاں بھی اب بول سکتی ہیں ۔