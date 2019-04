بھارت کے جعلی سرجیکل سٹرائیک پر فلم میں ہیرو کے طور پر کام کرنے والے وکی کوشل کا جبڑا ٹوٹ گیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈیا کے جعلی سرجیکل سٹرائیک کے دعویٰ کو تقویت دینے کیلئے بنائی گئی فلم ’ اوڑی ، دی سرجیکل سٹرائیک‘ میں بطور ہیرو کام کرنے والے اداکار وکی کوشل کا ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران جبڑا ٹوٹ گیا۔

بھارت کے صف اول کے فلمی نقاد ترن آدرش نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ اداکار وکی کوشل کا ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران جبڑا ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہدایتکار بھانو پرتاپ سنگھ کی ہارر فلم کی گجرات میں جاری شوٹنگ کے دوران ایک ایکشن سین تھا جس میں وکی کوشل کا جبڑا ٹوٹا اور انہیں 13 ٹانکے لگانے پڑے۔

اداکار وکی کوشل کی فلم ’ اوڑی دی سرجیکل سٹرائیک‘ رواں برس 11 جنوری کو ریلیز ہوئی تھی ۔ اس فلم میں 2016 میں بھارت کی اوڑی میں واقع فوجی چھاﺅنی پر ہونے والے حملے اور اس کے بعد کے حالات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اوڑی حملے کے بعد بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ایئرفورس نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی ہے لیکن پاکستان نے بھارتی دعووں کی تردید کی تھی ۔ بھارت کی جانب سے آج تک سرجیکل سٹرائیک کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

