لڑائی کے دوران مکا کھانے کے بعد باکسر عامر خان کے پیشاب میں خون آنے لگا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی باکسر سے ویلٹر ویٹ مقابلے میں نازک جگہ پر مکا لگنے کے باعث پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کے پیشاب میں خون آنے لگا ہے۔

امریکہ کے شہر نیو یارک میں امریکی باکسر کرائفورڈ اور برطانوی باکسر عامر خان کے مابین ویلٹر ویٹ کیلئے مقابلہ ہوا تھا جس کے چھٹے راﺅنڈ میں عامر خان کو ریٹائر ہونا پڑا تھا۔ چھٹے راﺅنڈ کے دوران کرائفورڈ نے ایک لو پنچ مارا تھا جس کے باعث عامر خان مقابلے سے ناک آﺅٹ ہوئے بغیر ہی ریٹائر ہوگئے۔

بعد ازاں ایک ٹویٹ میں عامر خان نے بتایا کہ ان کے پیشاب سے خون آرہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہیں لو پنچ لگا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اب بھی تکلیف ہورہی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں، جس کے بعد مقابلہ ختم کردیا گیا۔ عامر خان نے کہا کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کیلئے 5 منٹ تک کا وقت تھا اگر انہیں اس بات کا پتا ہوتا تو وہ ناک آﺅٹ ہونے کو ترجیح دیتے۔ ’ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی فائٹ نہیں چھوڑی، اس کے مقابلے میں میں ناک آﺅٹ ہونے کو ترجیح دوں گا‘۔

Peeing blood. The shot was low. The fight was just getting interesting. Well done team Terrance. I never quit, I rather get knocked out cold then quit. Good night. Thank you New York. pic.twitter.com/StsfiU3s4k