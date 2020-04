امریکی صدرٹرمپ نے امریکا میں امیگریشن پر پابندی لگا دی، تہلکہ خیز خبرآگئی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستا ن آن لائن)کورونا وائرس کی وجہ سے امریکا میں تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں جانی و مالی نقصانات اور امریکیوں کی بے روزگاری نے امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔

صورتحال پرقابو پانے کیلئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکا میں امیگریشن پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کردیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ©”ان دیکھے دشمن کے حملوں کے پیش نظراور عظیم امریکیوں کی ملازمتوں کے تحفظ کی خاطروہ متحدہ امریکا میں امگریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے جارہے ہیں©“۔

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!