”یہ کام ٹریننگ سے بھی زیادہ مشکل ہے اور۔۔۔“ مشتاق احمد گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی کہ تمام خواتین اپنے شوہروں کو ضرور دکھائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد نے اپنے گھر کے واش روم کی صفائی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی ہے جو وائرل ہو گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مشتاق احمد نے گھر کے واش روم کی صفائی کی ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کی جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتاق احمد جھاڑو کیساتھ اپنے واش روم کی صفائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واش روم کی صفائی ٹریننگ سے زیادہ مشکل کام ہے، سب لوگ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، بہت مزہ آئے گا اوراپنے بچوں کو بھی گھر کی صفائی کرنے کی عادت ڈالیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ گھر کی صفائی سے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں، گھر میں کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔

Hazrat Ayesha, the wife of Prophet Muhammad ﷺ, said:

"Prophet Muhammad ﷺ used to keep himself busy serving his family (helping with dishes, cooking, cleaning, raising kids, etc.) and when it was the time for prayer he would go for it.” (Bukhari)

