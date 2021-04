واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )امریکا میں جارج فلوئیڈ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جیوری نے فیصلہ سناتے ہوئے پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو 3 الزامات میں مجرم قرار دے دیا۔سابق پولیس اہلکار کو سیکنڈ ڈگری قتل کے تحت سزا سنائی گئی۔مجرم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کرلیا گیا۔

امریکی ریاست مینی سوٹا میں سفید فام پولیس اہل کاروں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا46سالہ غیر مسلح سیاہ فام شخص جارج ایک ریسٹورنٹ میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتا تھا،میناپولس میں پیش آنے والے اس واقعہ کی ابتدا کسی گاہک کی دکان پر 20 ڈالر کے جعلی بل کے استعمال کرنے کی کوشش سے ہوئی۔

پولیس اہل کاروں کی جانب سے غیر مسلح شخص کی ہلاکت کی ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد امریکا کے مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے اور کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔

امریکی صدرجو بائیڈن نے اس فیصلے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ نسل پرستی ہماری قوم کی روح پر بدنما داغ ہے۔

This can be a giant step forward in the march toward justice in America. pic.twitter.com/IUjvgxZfaT