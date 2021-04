بھارتی ہسپتال میں  آکسیجن گیس لیک ہونے سے 22 افراد جان کی بازی ہارگئے

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ہسپتال کے گیس سٹوریج روم میں آکسیجن کی لیکج کے باعث 22 افراد جان کی بازی ہارگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق افسوسناک واقعہ مہاراشٹر کے ذاکر حسین ہسپتال میں پیش آیا۔آکسیجن گیس سٹوریج میں لیکیج اُس وقت ہوئی جب وہاں گیس بھری جارہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا اسٹوریج روم گیس سے بھر گیا۔آکسیجن گیس کی کم فراہمی کے باعث وینٹی لیٹر پر موجود 11 مریض جان کی بازی ہار گئے اس کے بعد مزید 11 مریض جو سلنڈر سے آکسیجن لے رہے تھے وہ بھی جان کی بازی ہارگئے۔ہنگامی طور پر مریضوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا۔

واضح رہے کہ بھارت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہسپتالوں میں شدید رش ہے اور ایک بیڈ پر دو دو مریضوں کو ڈالا جارہا ہے۔

Utter tragedy unfolding at #nashik hospital where an oxygen tanker has leaked and casualties are mounting for Covid patients being treated on high flow oxygen. 22 have died and those numbers could rise. Patients on ventilators being moved to other hospitals ⁦@themojostory⁩ pic.twitter.com/VUot14lYCW