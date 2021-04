معروف بھارتی کھلاڑی کے والدین کورونا کا شکار ہوگئے، ہسپتال منتقل کردیا گیا

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق انڈین کپتان مہندرا سنگھ دھونی کے والدین کورونا کا شکار ہوگئے ہیں جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مہندرا سنگھ دھونی کے والدین کو بھارتی ریاست جھارکنڈ رانچی کے نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے ۔دھونی اس وقت انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل ) کے 14 ویں ایڈیشن میں چنائی سپر کنگ کی قیادت کررہے ہیں۔اس سے قبل بھارتی کھلاڑی سچن ٹنڈولکر،یوسف پٹھان اور عرفان پٹھان بھی کورونا کا شکار ہوچکے ہیں۔

Parents of cricketer MS Dhoni have been admitted here at the hospital after testing positive for #COVID19. Their oxygen level is stable: Pulse Superspeciality Hospital, Ranchi, Jharkhand