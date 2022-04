آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ایئر کے بعد ایک اور بڑا اعزاز محمد رضوان کے نام 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کے لیے 2021 یادگار سال بن گیارضوان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی )ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ایئر کے بعد وزڈن لیڈنگ ٹی ٹوئنٹی کرکٹر 2021 کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر نے گزشتہ برس 29 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 73.6کی ایوریج سے ایک ہزار 326 رنز بنائے، جس پر انہیں وزڈن لیڈنگ ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ سے نواز ا گیا ہے ۔

Before 2021, Mohammad Rizwan had scored 313 T20I runs in 26 matches.

In 2021 alone, he scored a staggering 1,326 runs at an average of 73.66, with one century and 12 half-centuries.

A stunning 12 months for Wisden's Leading T20 Cricketer in the World ????#WisdenAwards pic.twitter.com/P1nH4KufS7