طارق فاطمی سے مشیر برائے خارجہ امور کا عہدہ واپس لے لیا گیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) طارق فاطمی سے مشیر برائے خارجہ امورکا عہدہ واپس لے لیا گیا ۔

نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز کے مطابق طارق فاطمی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے خارجہ امور تعینات کیا گیا تھا ، ڈان لیکس سازش میں طارق فاطمی کا نام شامل رہنے کے باعث گزشتہ روز سے ہی طارق فاطمی پر تنقید کی جا رہی تھی جس کے بعد وزیراعظم نےطارق فاطمی سےخارجہ امورکاقلمدان واپس لےلیا ۔نجی ٹی وی کے مطابق گزشتہ روز سے ہی افواہیں سامنے آرہیں تھیں کہ ان سے عہدہ واپس لے لیا جائے گا اور اب حکومتی ذرائع نے تصدیق کردی ہے کہ ان سے عہدہ واپس لے لیا گیا ہے ۔

Senior PMLN Leader and Former Diplomat, Tariq Fatemi DE-NOTIFIED as SAPM on Foreign Affairs as per Media Reports, just about 24 hours after he was notified. #Pakistan