انٹرنیٹ پر پاک فوج کے ریٹائرڈ آفیسر کی گمشدگی کا ہنگامہ، گھروالوں اور صحافیوں نے ایجنسیوں پر الزام لگا دیا لیکن حقیقت کیا نکلی؟ جان کر ہرکوئی شرمندہ ہوجائے 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل کے بعد سوشل میڈیا پر بھی طوفان بدتمیزی شروع ہوگیا اور ایسے میں یہ بھی دعویٰ کیاگیا کہ سوشل میڈیا مہم پر کئی لوگ گرفتار ہوئے، ایسے میں ایک سابق فوجی افسر میجر ریٹائرڈ عدیل راجہ کی گمشدگی کا بھی دعویٰ کردیا گیا جس کے بعد ہنگامہ برپا ہوگیا لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ شاید برطانیہ چلے گئے ہیں جبکہ ان کی اہلیہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ بخیر وعافیت اور آزاد ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تک عدیل راجہ کی گمشدگی پر ہنگامہ برپا رہا اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ قانون نافذ کرنیوالے اداروں نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ ان کی اہلیہ کے حوالے سے کہا جارہا تھا کہ ایک وفاقی ادارے نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا اور عدیل راجہ کو گرفتار کرکے لے گئے ہیں ۔

اب سینئر صحافی حامد میر نے ایئرپورٹ کی ویڈیو سے ایک تصویر شیئرکرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ " کیا سچ ہے کہ میجر ریٹائرڈ عدیل راجہ 20 اپریل کو ہی اسلام آباد ایئرپورٹ سے نجی ایئرلائن کیو آر 615 کے ذریعے برطانیہ روانہ ہوگئے ہیں ؟ کیا یہ وہی شخص ہے؟"۔

Is it true that Major Retired Adil Raja has left to UK on 20 April 2022 from ISLAMABAD Airport via QR 615 ? Is this the same person? https://t.co/NPoOJLlJYf pic.twitter.com/JELbhdEkQ1

ادھر سبین کیانی نے لکھا کہ " مجھے میرے خاوند نے بتایا کہ وہ ٹھیک اور آزاد ہیں، الحمدللہ ۔ آپ لوگوں کی حمایت پر بہت شکریہ، مہربانی کرکے ہمیں اپنی دعائوں میں یاد رکھیے "۔

Dear all, I've heard from my husband. He is fine and free Alhamdullilah. Thank you so very much for your support. Please keep us in your prayers.