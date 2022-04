حکومت کی ہدایت پر انٹرنیٹ بند کیے جانے کے بعد صحافی عمران خان کے دعوے پر پی ٹی اے بھی میدان میں آگیا، اعلان کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی عمران خان نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکشن اتھارٹی ( پی ٹی اے ) سے کہا ہے کہ انٹرنیٹ ہی بند کردیں لیکن اس پر پی ٹی اے بھی میدان میں آگیا اورساتھ ہی ایسے غیرذمہ دارانہ اورمن گھڑت موقف کو بلاک کرنے کے لیے متعلقہ پلیٹ فارمز سے بھی رجوع کرنے کا اعلان کردیا۔

صحافی کے دعوے پر پی ٹی اے نے بتایا کہ ’ایک ٹی وی میزبان کی طرف سے ایک سرکاری ادارے کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا افسوسناک ہے، میڈیا اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اسے اس معاملے پر پی ٹی اے کا موقف جان لینا چاہیے تھا، ادارہ اس غیرذمہ دارانہ اور من گھڑت مواد کو بلاک کروانے کے لیے متعلقہ پلیٹ فارمز سے رجوع کررہا ہے"۔

A blatant lie from a TV host to malign a government organisation is regrettable. Media ethics demand that he should have sought PTA version on the issue. PTA is reporting this irresponsible and #fabricated content to relevant platforms for blocking. pic.twitter.com/pOiMqo3e1E