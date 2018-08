پی ٹی وی پرسیاسی سنسر شپ ختم کردی ،فواد چودھری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیراطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی وی پرسیاسی سنسر شپ ختم کردی گئی ،فیصلہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں ادارتی آزادی کیلئے ہدایات جاری کر دی ہیں،3 ماہ میں محکمہ اطلاعات میں واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی۔

As per vision of @ImranKhanPTI Ended political censorship on PTV, clear instructions issued for a complete editorial independence on PTV and Radio Pakistan, drastic changes ll be visible in Information Dept in coming 3 months Inshallah