سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی پر سیریز میں کام کا دعویٰ کرنے والے پاکستانی اداکار جھوٹ بولتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم ایمازون پرائم نے ان دعووں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ وہ پاکستانی اداکار کے ساتھ سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی پر سیریز بنا رہے ہیں۔

پاکستانی اداکار حسن خان نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ سشانت سنگھ راجپوت جیسا ہیئر سٹال بنا کر انہی جیسا پوز دے رہے تھے۔ اداکار نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایمازون پرائم کی سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی پر بننے والی ویب سیریز میں کام کرنے والے ہیں۔

حسن خان کے اس دعویٰ کے بعد بھارتی صارفین کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے کو ملا جس کے بعد ایمازون نے وضاحت کی کہ وہ اس قسم کی کوئی سیریز نہیں بنا رہے۔

ایمازون ہیلپ کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے اس معاملے پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ "ایمازون پرائم ویڈیو نے اداکار حسن خان کو نہ تو سشانت سنگھ راجپوت کے حوالے سے کسی پراجیکٹ میں شامل کیا ہے اور نہ ہی انہیں لائسنس دیا ہے، سشانت کی زندگی پر کوئی پراجیکٹ سرے سے کیا ہی نہیں جارہا۔"

Amazon Prime Video has not commissioned or licensed any project on the late Sushant Singh Rajput with actor Hasan Khan or for that matter with anyone else. ^AH