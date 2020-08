 سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کا آغازجلد ہوگا:عاصم سلیم باجوہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کا آغازجلد ہوگا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ اقتصادی زونز کے لیے صنعتی مہارتوں کی حامل ورک فورس درکار ہوگی۔انہوں نے کہا کہ نیوٹیک اورٹویٹا کے تعاون سے ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ حکمت عملی تیارکی جارہی ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ پیداواری صلاحیت بھی بڑھائیں گے۔

In view of upcoming launch of SEZs&need for skilled work force for future industry,an inclusive human resource dev strategy being prepared in coord with NAVTEC/TEVTA.As Per #PM directive,Focus-employment generation/enhanced productivity.Share your input #cpec #CPECMakingProgress