بالی ووڈ کے معروف اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کے ایک بھائی کورونا کے باعث چل بسے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے معروف اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کے بھائی اسلم خان کورونا وائرس کے باعث ممبئی کے ہسپتال میں دوران علاج انتقال کرگئے۔خیال رہے کہ ان کے دونوں بھائیوں احسان خان اور اسلم خان کو 16 اگست کو کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔

ڈان نیوز کے مطابق بعدازاں دلیپ کمار کے دونوں بھائیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی۔اے این آئی کی رپورٹ کے مطابق دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی اسلم خان آج (بروز جمعہ) صبح انتقال کرگئے۔

Aslam Khan, younger brother of veteran actor Dilip Kumar passed away early morning today. He had diabetes, hypertension and ischaemic heart disease and had tested positive for #COVID19 : Lilavati Hospital, Mumbai #Maharashtra

ہسپتال کے مطابق کورونا وائرس کے علاوہ اسلم خان ذیابیطس، فشار خون اور دل کی بیماری اسکیمک (جس میں ٹشوز کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے) کا بھی شکار تھے۔

اس سے قبل ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا تھا کہ دلیپ کمار کے بھائیوں کی حالت ان کی عمروں اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے تشویشناک ہے، ان کے اہم اعضا تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔

خیال رہے کہ احسان خان اور اسلم خان کو سانس لینے کی شکایت پیدا ہوئی تھی اور ڈاکٹر نیتن گوکھلے نے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ ان کے جسم میں آکسیجن کی سطح انتہائی کم تھی۔علاوہ ازیں دلیپ کمار کے دونوں بھائی فشار خون اور امراض قلب کا شکار بھی ہیں۔

دلیپ کمار کے دونوں بھائیوں کو ڈاکٹر جلیل پارکر کی نگرانی میں داخل کیا گیا تھا جہاں گزشتہ دنوں اداکار سنجے دت بھی داخل تھے تاہم ان کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔

اس حوالے سے جب جلیل پارکر سے رابطہ کیا گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اسلم خان اور احسان خان نان انویسیو وینٹی لیٹر پر ہیں کیونکہ ان میں آکسیجن کی سطح 94 فیصد سے بھی کم تھی اور دونوں کو بخار اور کھانسی بھی تھی۔

بعدازاں دلیپ کمار کے بھائیوں کی ہسپتال داخل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے سائرہ بانو نے بتایا تھا کہ وہ جلیل پارکر اور کارڈیولوجسٹ نیتن گوکھلے کی نگرانی میں زیر علاج ہیں دعا کریں کہ وہ جلد ٹھیک ہوجائیں۔

خیال رہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث دلیپ کمار مارچ کے مہینے میں آئسولیشن میں چلے گئے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے ٹوئٹر کے ذریعے آگاہ کیا تھا۔

I am under complete isolation and quarantine due to the #CoronavirusOutbreak . Saira has left nothing to chance, ensuring I do not catch any infection.

بعدازاں انہوں نے ایک اور ٹوئٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے لوگوں سے گھروں میں رہنے اور ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی تھی۔

I appeal to all of you to protect yourself and others by staying indoors as much as possible.

The #CoronavirusOutbreak transcends all boundaries and borders.

Follow guidelines issued by health departments, protect yourself and others by limiting your exposure to others.