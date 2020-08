شاہد خان آفریدی نے 15 سال سے بند لائبریریز کھولنے کا اعلان کردیا لیکن اس کیلئے کس کی معاونت حاصل رہے گی؟ خود ہی اعلان کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے خیبرپختونخوا میں 15 سالوں سے بند لائبریری کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔شاہد آفریدی کی جانب سے یہ اعلان ایک ٹوئٹر صارف کی جانب سے توجہ دلانے کے بعد کیا گیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ٹوئٹ میں ایک شہری نے نشاندہی کی تھی کہ خیبرپختونخوا کے ضلع ٹانک کی واحد لائبریری کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہوگئی ہے اور اس کی بحالی کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کیے گئے ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے ضلع ٹانک کی واحد لائبریری کو 15 سال سے بند دیکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔

It’s heart wrenching to see the only library in District Tank, KP, closed for over 15 years now. Youth is our future & education is paramount to their development. I will ensure restoration of this library with help of my foundation @SAFoundationN #hopenotout #education #saf https://t.co/fbL7Z0Mnhh