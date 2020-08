ٹیسٹ کرکٹ میں 500 وکٹیں مکمل کرنے والے سٹورٹ براڈ کو خوبصورت تحفہ مل گیا

ساؤتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیسٹ کرکٹ میں 500 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے انگلش فاسٹ باﺅلر سٹورٹ براڈ کو چاندی کی وکٹ تحفے میں مل گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ای سی بی) کی جانب سے فاسٹ بولر سٹورٹ براڈ کو چاندی سے بنی ہوئی یہ وکٹ پیش کی گئی ہے، خوبصورت فریم میں سجی یہ وکٹ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کولن گریوز نے فاسٹ باﺅلر کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی تقریب کے دوران دی۔

A silver stump was presented to @StuartBroad8 before play to mark his incredible achievement of 5️⃣0️⃣0️⃣ Test wickets! ????#ENGvPAK pic.twitter.com/aBjFYCEZvv