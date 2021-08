وفاقی وزیر فواد چوہدر ی نے افغانستان کی صورتحال پر اہم ویڈیو پیغام جاری کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فوادچوہدری نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لئے ہمارا کردار سب سے اہم ہے، افغانستان کی صورتحال پرتمام عالمی اور علاقائی طاقتوں کےساتھ قریبی رابطہ ہے، افغانستان میں حکومت سازی افغانستان کے عوام نے کرنی ہے۔

سما جی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں فواد چوہدر ی نے بتایا کہ کابل میں پاکستان کا کردار دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کے ذریعے چودہ سو افراد کو کابل سے پاکستان لایا جا چکا ہے جن میں سفارتکار،صحافی،عالمی نمائندے شامل ہیں اور کابل میں پاکستانی سفارتخانہ4ہزار افراد کو ویزےجاری کرچکا ہے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفارتخانے کو انٹرنیشنل میڈیا سمیت پوری دنیامیں پذیرائی مل رہی ہے اورہماری کوششیں پرامن اور مستحکم افغانستان کےلئے جاری ہیں۔

