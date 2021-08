لارڈز، ہوم آف کرکٹ، انگلینڈ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا

لارڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن)عمومی طور پر کرکٹ ٹیموں کو اپنے ہوم گراوؤنڈز میں ہرانا مشکل ہوتا ہے،تاہم انگلینڈ کے لئے لارڈز کا تاریخی گراوؤنڈ ایک ڈراؤنا خواب بنتاجارہا ہے۔

کرکٹ ماہرمظہر ارشد کے مطابق گزشتہ 10سالوں میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایشیائی ٹیموں کے خلاف یہاں سات میچز کھیلے ہیں مگر وہ صرف ایک میچ میں فتح حاصل کرسکی ہے۔دو میچز میں پاکستان جبکہ دو میچز میں ہی اسے بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ سری لنکا کے خلاف دو میچز ڈرا ہوئے۔چند روز قبل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بھی انگلینڈ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

In the last 10 years, England have won only 1 out of 7 Tests at Lord’s against the subcontinent teams. Lost four (two each vs Ind and Pak) and drawn two (both vs SL). #EngvInd