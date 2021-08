چیئرٹی شاپ سے خریدی گئی کتاب سے خط برآمد لیکن اس میں بیوی نے اپنے شوہر کے بارے کیالکھ رکھا تھا؟ تمام اندازے غلط چیئرٹی شاپ سے خریدی گئی کتاب سے خط برآمد لیکن اس میں بیوی نے اپنے شوہر کے بارے ...

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانیہ میں ایک آدمی نے چیئرٹی شاپ سے ایک کتاب خریدی اور گھر جا کر کھولی تو اس میں سے ایک حیران کن خط برآمد ہو گیا جس میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو بے وفائی کا مرتکب قرار دے رکھا تھا۔

ڈیلی سٹار کے مطابق ڈین کیوتھبرٹ نامی اس شخص نے یارک میں واقع ایج یوکے چیئرٹی شاپ سے معروف مصنف جان او فیریل کی کتاب ’دی بیسٹ اے مین کین گیٹ‘ (The Best A Man Can Get)خریدی تھی۔کتاب میں سے جو خط برآمد ہوا وہ کسی سارا نامی خاتون کی طرف سے اپنے شوہر کرس کے نام لکھا گیا تھا۔ خط میں سارا نے لکھا تھا کہ ”میں سمجھتی رہی کہ تم کام کے جنون میں مبتلا رہتے ہو، اس لیے گھر کم آتے ہو اور کام کے سلسلے میں دیگر شہروں کے دوروں میں مصروف رہتے ہولیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے بلکہ تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو اور ایک دوہری زندگی گزار رہے ہو۔“

سارا نے کرس کو بے وفائی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے لکھ رکھا تھا کہ ”کرس!تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ تم اپنے تفریحی معاشقے چلا کر ایک دوہری زندگی گزاررہے ہو اور میں تمہارے ان معاشقوں سے قطعی لاعلم بچے پال رہی ہوں اور سوچ رہی کہ تم بہت زیادہ کام کی وجہ سے گھر سے دور رہتے ہو۔ تم کتنے بڑے احمق نکلے۔سارہ۔“ڈین کی یہ پوسٹ فیس بک پر کافی وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک ایک ہزار سے زائد لوگ لائیک کر چکے ہیں۔