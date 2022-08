میری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ اور تعلقات کا کبھی خوشگوار اختتام نہیں ہوا میری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ اور تعلقات کا کبھی خوشگوار اختتام نہیں ہوا

مترجم:علی عباس

قسط: 52

برادرز جانسن رُکے نہیں تھے، کوئنسی نے”آف دی وال“سے قبل زیادہ جھومنے والی موسیقی ترتیب نہیں دی تھی چنانچہ میں نے اور گریگ نے کوئنسی سٹوڈیو میں "Dont "Stop Till You Get Enough", "Working Day and Night"اور "Get on the Floor"میں گہری موسیقی ترتیب دی تھی۔ اگرچہ "Get on the Floor" البم میں شامل تھا، خاص طور پر یہ قابل اطمینان تھا کیونکہ لوئس جانسن نے مجھے شاعری کو زور آور بنانے کےلئے خاصی بہتر موسیقی دی تھی اور مجھے ہر کورس کے بعد زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوکر واپس آنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ کوئنسی کے انجینئر بروس سویڈن نے اس مِکس کو آخری شکل دی تھی اور میں تاحال اسے سن کر خوشی حاصل کرتا ہوں۔

"Working day and Night"پاﺅلنہو کی پہچان تھا جس میں میری پسِ پردہ آواز اُس کی موسیقی کے ساتھ تیزی سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ گریگ الیکٹرک پیانو کو بہترین اکاﺅسٹک کے ساتھ تیار کر رہا تھا تاکہ تھم جانے والی بازگشت کو ختم کیا جا سکے۔ اس کا شاعرانہ موضوع Destinyکے گیت "The Things I Do For You"سے مماثل تھا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ میں اسے سادہ رکھنا اور موسیقی کو اجازت دینا چاہتا تھا کہ وہ گیت کو کامیابی کی طرف لے جا سکے۔

"Don't Stop Till You Get Enough"کا گٹار کی دُھن پر تعارف تھا، اس کا کچھ حصہ گٹار کی بل کھاتی ہوئی دُھن پر مبنی تھااور ڈرم کی آواز لوگوں کو حیران اور پریشان کرتی تھی۔ یہ میری آواز کے اُتار چڑھاﺅ کے باعث عمومی نوعیت کا نہیں تھا۔ میں نے اس گیت کو بینڈ کی طرح ٹکڑوں میں گایا۔ میں نے خود اونچے سُروں کا گیت تحریر کیا تھا جسے میرے لئے گانا ممکن نہیں تھا۔ میں اِسے موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کےلئے اپنے ذہن میں خاکہ بناتا رہا۔چنانچہ میں نے موسیقی کی ترتیب کو گلوکاری پر ترجیح دینے دی۔ آخر میںQکی پریشانی دیدنی تھی، گٹار افریقی پیانو کالمباز کی طرح بج رہا تھا۔ یہ گیت میرے لئے خاص مفہوم لئے ہوئے ہے کیونکہ یہ میرا اولین گیت تھا جسے میں نے مکمل طور پر خود لکھا تھا۔ "Don't Stop Till You Get Enough"میرا پہلا اہم ترین گیت تھا اور یہ نمبرایک کی مسند تک پہنچا۔ یہ وہ گیت ہے جس نے مجھے میرا اولین گریمی ایوارڈ جتایا۔ کوئنسی کو میرے اوپر اعتماد تھا اور وہ میرا حوصلہ بڑھاتا رہا کہ میں خود سٹوڈیو میں جاﺅں جس کی میں نے تعریف کی تھی۔ تب اُس نے گٹار کی دُھن شامل کی تھی جس نے گیت کو چار چاند لگا دیئے۔

عشقیہ گیتوں نے ”آف دی وال“کو مائیکل جیکسن کی البم بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ عشقیہ گیت گائے تھے لیکن وہ ان کے بارے میں اس قدر پُرجوش نہیں تھے اور وہ انہیں محض میرا دل رکھنے کےلئے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ”آف دی وال“ میں "Girl Friend"اور ایک خوبصورت اور مسحور کر دینے والی میلوڈی "You Cant Help it" تھی، یہ یادگار گیت تھا اور اسے گانے میں مزہ آیا تھا لیکن یہ سنجیدہ گیت"Rock With You" سے ذرا زیادہ عجیب تھا۔

دو بڑے کامیاب گیت”آف دی وال“اور "Rock with You" تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اُونچے سروں کا جھومنے پر مجبور کرنے والا گیت اذیت ناک ہوتا ہے جبکہ مجھے لوگوں کو بہلانا اور نرم خوئی پسند ہے۔میں ایک شرمیلی لڑکی کے ڈر کو تحفظ فراہم کروں گا،بجائے اس کے کہ اس ڈر کو اُس کی ذات سے الگ کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے”آف دی وال“میں ایک بار پھر اونچی آواز کا استعمال کیا تھا لیکن "Rock With You" میں میری آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی ہو تو یہ گیت لوگوں کو متاثر کئے بغیر واپس بھیج دیتے اور بلند آہنگ پاپ گیت ہر ایک کو اچھی کیفیت میں گھربھجواتے اور تب وہاں پر"She is Out of My Life" تھا اور ہوسکتا ہے کہ یہ گیت اپنی ذاتی نوعیت کے باعث تقریب کےلئے مناسب نہ ہو۔

یہ گیت میرے بارے میں تھا۔ اکثر مجھے کسی دلرُبا کے ساتھ ملاقات کے احوال کو یادوں کے تہہ خانے سے نکالنا مشکل لگتا ہے حتیٰ کہ تب بھی جب وہ مجھے بہتر طریقے سے یاد ہیں۔ میری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ اور تعلقات کا کبھی خوشگوار اختتام نہیں ہوا جس کا میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ وہ باتیں جومیں لاکھوں لوگوں سے کیا کرتا ہوں، ایسی نہیں ہیں کہ آپ کسی ایک سے کر سکیں۔ بہت ساری لڑکیاں جاننا چاہتی ہیں کہ مجھے کیا چیز خوش کرتی ہے۔میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں تو کیوں گزار رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔۔۔وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ وہ مجھے تنہائی سے بچانا چاہتی ہیں لیکن وہ اسے کچھ اس طرح کیا کرتی ہیں کہ جس سے مجھے تاثر ملتا ہے کہ وہ میری تنہائی تقسیم کرنا چاہتی ہیں اور میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں دنیا کے تنہا ترین لوگوں میں سے ایک ہوں۔

)جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔