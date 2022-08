جب قائد اعظم کی تقریر پر سری نگر کے دانشور منشی سراج الدین نے بے ساختہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے جب قائد اعظم کی تقریر پر سری نگر کے دانشور منشی سراج الدین نے بے ساختہ اللہ ...

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی

قسط: 21

آل انڈیا مسلم لیگ کے سابق آفس سیکرٹری مرحوم سید شمس الحسن اپنی تالیف ”صرف مسٹر جناح“کے صفحہ88اور89پرلکھتے ہیں:اگرچہ قائداعظمؒ کسی قسم کے اعزاز کو ناپسند کرتے تھے لیکن جب برصغیر کے مسلمانوں نے انہیں قائداعظمؒ کے خطاب سے پکارا تو وہ انہیں اس امر سے نہ روک سکے۔یہ خطاب پہلے پہل 1938ءمیں مولانا مظہر الدین نے اپنے سہ روزہ ”الامان“(جو دہلی سے شائع ہوتا تھا) میں استعمال کیا تھا جو فوراً بعدہی مقبول ہو گیا۔ مولانا مظہر الدین جمعیت علمائے ہند کے علماءپر تنقید کرنے میں بڑے بے باک تھے۔ اسی کے باعث انہیں 14مارچ1939ءکو دہلی میں شہید کردیا گیا۔“ملا واحدی کے نزدیک محمد علی جناح کو قائداعظمؒ کا خطاب سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی نے دیا۔اس ضمن میں وہ”میرے زمانہ کی دلی“، مطبوعہ1958ءکے صفحہ پر لکھتے ہیں:”قائداعظمؒ کو قائداعظمؒ بھی سب سے پہلے خواجہ صاحب نے لکھا“۔

قائداعظمؒ(The Great Leader)ہی ان کا نام بن گیا۔ دنیا میں یہ سعادت بھی کسی کو کم ہی نصیب ہوئی ہوگی۔(آتش فشاں،لاہور۔قائداعظم نمبر، دسمبر 1976 صفحہ26)۔یہ جلوس انوار30جنوری1938ءدہلی میں نکلا۔اس عظیم الشان اور نشانِ راہ جلوس کی چشم دید تفصیل میری کتاب”دی گریٹ لیڈر“(اردو)جلد دوم میں دی گئی ہے۔

آل انڈیا مسلم لیگ کا26واں سالانہ اجلاس26تا29دسمبر1938ءپٹنہ میں ہوا۔ وہیں26دسمبرکو جلسہ عام میں لاہورموچی گیٹ کے میاں فیروز الدین نے قائداعظم زندہ باد کانعرہ بلند کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف اخبارات میں ہم یہی پڑھتے رہے کہ قائداعظمؒ کے خطاب کے موجدمیاں فیروز الدین ہیں۔ تاہم اوپر دی گئی تفصیل اس کی نفی کرتی ہے بلکہ اکثر بیان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔لیکن یہ طے ہے کہ1940 سے پہلے قائداعظمؒ کا خطاب برصغیر میں اپنی گونج پیدا کرچکا تھا۔

قائداعظم کا نظریہ پاکستان بطور اسلامک سٹیٹ

قائداعظم محمد علی جناحؒ صدر آل انڈیا مسلم لیگ نے طویل جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کی جُدا ریاست قائم کرکے ہندوستان بلکہ دنیائے عالم کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا حق ادا کردیا۔بعض علماءاور نیشنلسٹ مسلمان،مسلمانوں کی جُدا ریاست پاکستان کے حق میں نہ تھے۔ان کا خیال تھاکہ قائداعظم محمد علی جناحؒ بیرسٹر ،یورپین لباس میں ملبوس ہے۔طرز زندگی اُسی طرز پر ہے۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہ تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دوقومی نظریہ کو فوقیت دینے میں ناکام رہے ہیں۔

ہندوستانی علماءدیوبند مفتی کفایت اللہ صاحب، حسین احمد مدنی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد اور بے شمار ایسے عالم پاکستان کے حق میں نہ تھے۔قائداعظم محمد علی جناحؒ کانظریہ صاف تھا کہ ہندو اور مسلمان دو جُدا مذاہب ہیں۔ دونوں کے اطوار ،طریقہ زندگی، تمدنی افکار جُدا ہیں۔ مسلمان اور ہندوجُداقومیں ہیںلہٰذا یہ تب ہی ہوسکتا ہے کہ جُدا قوم کو جُدا وطن حاصل ہو اور تقسیم ہند ضروری امر ہے۔ لہٰذا 14اگست 1947ءکو جُدا وطن حاصل ہوا۔

قائداعظم محمد علی جناحؒنے عیدالفطر کے موقع پر1948ءمیں کراچی میں واضح کر دیا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہماری ہر طرح رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح نبی کریم کے یوم ولادت عیدمیلادالنبی کے موقع پر25جنوری1948ءکو قائداعظم محمد علی جناحؒ نے لوگوں کے خیالات کو غلط قرار دیا کہ پاکستان کا آئین شریعت کے خلاف ہوگا۔ آپ نے سندھ ہائی کورٹ بارایسوسی ایشن کے ممبران کو میلا النبی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا....”مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ زوردیتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا آئین شریعت کی بناءپر ہو ۔وجہ یہ ہے کچھ لوگ شرپسند ہیں خیال کرتے ہیں کہ ہم شریعت کو آئین سے ہٹا دیں گے۔ یہ کیوں خیال پیدا کیا گیا کہ ہم آئین پاکستان میں شریعت کو نہیں اپنائیں گے۔یہ بدخیالی کیوں پیدا کی گئی“آپ نے زور دے کر کہا”اسلامی اُصولوں کا مقابلہ کسی آئین سے نہیں ہے۔آج بھی وہ اُسی طرح ہماری زندگی کےلئے ضروری ہیں جس طرح 1400سال پہلے تھے۔ “

قائداعظم محمد علی جناحؒ کے بارے میں خواجہ غلام محمدنے اپنے تاثرات یوں قلمبند کئے کہ:میری قائداعظم محمد علی جناحؒ صدر آل انڈیا مسلم لیگ سے 1936ءمیں سری نگر میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ دوسری بار1946ءمیں ہوئی۔ اس کے بعدتیسری ملاقات 1947ءمیں بمبئی میں ہوئی اور 17جولائی 1947ءکو کراچی میں جب وہ گورنر جنرل آف پاکستان تھے۔

وادیٔ کشمیر یعنی سری نگرمیں مئی اور جون میں موسم جو بن پر ہوتاہے۔ پھول بہتات سے کھلتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنے اشعار میں کہا....

گل ہائے گل ، گلِ سرخ لالہ و گل

تخیل کے ہیں کامران کارنامے

سب ہی رنگ ہیں طرح طرح کے افسانے

خالقِ عظیم کی ہے یہ حسین گلکاری

(ایم اے صوفی)

موسم کی رنگینیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں۔ چاند کی چاندنی بلوری کٹورے میں اپنا عکس یوں چھوڑتی ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں،درختوں کے پتے حسین وجمیل نظارہ پیش کرتے ہیں۔ پھل درختوں کے ساتھ،ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جھولے لیتے ہیں۔ سیب ، خوبانی،ناشپاتی، انگور،طرح طرح کے میوے بہتات سے آتے ہیں۔

چنانچہ ہندوستان اور باہر سے سیاح آتے ہیں۔قائداعظم محمد علی جناحؒ کو بھی اچھا موسم پسند اور خوشنما ماحول پسندیدہ رہا۔چنانچہ 1936ءمیںموسم گزارنے کی خاطر سری نگر تشریف لے گئے۔ قائداعظم محمد علی جناحؒ کو پانی کا نظارہ بھی خیرہ کرتاتھا۔چنانچہ وہ سری نگر میں ”کشتی گھر“ جاناپسند کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح بھی تھیں۔

اپنی تہذیب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ۔2جون1936ءکو عید میلاد النبی کی تقریب مجاہد منزل میں منعقد ہوئی۔اس تقریب میںقائداعظم محمد علی جناحؒ نے شرکت کی۔ اس کا اہتمام آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس نے کیا تھا۔ حید رآباد کے شہزادہ اعظم جان بھی موسم کی رعنائیاں دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی میلاد میں شامل ہوگئے۔ اس میں ہندوستان کے چیدہ چیدہ مسلمان آئے ہوئے تھے۔ اس میٹنگ کی صدارت حیدرآباد دکن کے نواب خسروجنگ نے کی۔ جوہری سنگھ مہاراجہ کشمیر کے ذاتی دوست تھے اور قائداعظم محمد علی جناحؒ نے انگریزی میںتقریر کی۔

حضور نبی کریم سے محبت کا اظہار نہایت عقیدت سے کیا اور لنکن ان میں اپنے داخلہ کی وجہ بتائی۔ کیونکہ اس ادارے کے فریسکو پر قانون سازی کے میدان میں مشاہیر کے نام درج تھے "Muhammad First Law Giver of the World" حضور نبی کریم کا اسم مبارک سب سے اوپر تھا۔ لہٰذا میں نے داخلہ یہاں لینا پسند کیا اور بیرسٹر ی کا امتحان پاس کیا۔ جب قائداعظم محمد علی جناحؒ اپنی تقریر کے ذریعہ حضورنبی کریم کے ساتھ اظہار محبت کررہے تھے تو سری نگر کے دانشور منشی سراج الدین نے بے ساختہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے ۔ قائداعظم محمد علی جناحؒ کی تقریر نے ایک نیا رنگ بنا دیا۔ لوگ متعجب ہوئے کہ قائداعظم محمد علی جناح ؒکونبی کریم سے اس قدر اُنس اور محبت ہے۔ 3جون1936ءکوچوہدری غلام عباس کے ہاں میلادالنبی کے جلسہ میں قائداعظم محمد علی جناحؒنے اتحاد بین المسلمین پر زور دیا اور ساتھ تلقین کی کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اقلیت کابھی خیال کریں۔

بس کیا تھا کشمیر میں ہر طرف قائداعظم محمد علی جناحؒ کی تقریر کا تذکرہ تھااور لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔پارٹیاں منعقد کی گئیں۔ قائداعظم محمد علی جناحؒ اپنی قابلیت اور حضور نبی کریم سے عقیدت کی بناءپر مسلمانوں میں ہر دلعزیز ہوگئے۔ قائداعظم محمد علی جناحؒ کی ایک بڑی عادت تھی کہ طلباءکے ساتھ گفتگو کرتے اور ان کے مستقبل کے بارے میں مشورہ دیتے۔ علیگڑھ سے بھی اُن کو بڑی دلچسپی تھی۔ دوسری بارقائداعظم محمد علی جناحؒ 10مئی1944ءکو سری نگر آئے۔ کیا شاندار استقبال ہوا۔

قائداعظم محمد علی جناحؒ ہمیشہ اسلامی ریاست کا ذہن رکھتے تھے۔ تاہم وہ کسی صورت میں پاپائیت Therocracyکے حامی نہ تھے۔ انہوں نے امریکی ریڈیو پر بیان دیتے ہوئے فرمایاتھاکہ پاکستان کا آئین ابھی تیار ہوناہے۔ آئین ساز اسمبلی موجود ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آخرآئین کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ لیکن جیسے بھی ہوگی وہ جمہوری روایات پر مبنی ہوگی۔ جس میں اسلام کے سنہری اُصول شامل ہوں گے۔کیونکہ اسلامی اُصول آج بھی اُسی طرح زندگی سنوارنے کے لیے ہیں جس طرح چودہ سوسال پہلے تھے اور اسلام کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہمیں جمہوریت سکھاتا ہے۔کیونکہ اسلام نے ہمیں مساوات، انصاف اور عدل سے معاملات کو حل کرنا سکھایاہے۔ ہمیں اسلام کے یہ سنہرے اُصول وراثت میں ملے ہیں۔ لہٰذا ان اُصولوں کو اپناتے ہوئے ہمارا آئین تیارہوگا۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہئے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہوگی جو اسلامی اُصولوں پر مبنی ہوگی۔اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

9جون1947کو امپیریل ہوٹل دہلی میں آل انڈیا مسلم کونسل کی میٹنگ ہوئی تاکہ تقسیم ہند فارمولے کی منظوری حاصل کی جائے۔وہاں پر مولانا حسرت موہانی جو قائداعظم محمد علی جناحؒ سے قربت رکھتے تھے،نے اختلاف کیااور دوعلماءنے قائداعظمؒ سے دریافت کیا کہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں۔ اس کا آئین کیاہوگا؟قائداعظمؒ نے فوراً جواب دیا....’ ’قرآن اور سنت “ ۔گویاوہ اسلامی،فلاحی،جمہوری ریاست کے حامی تھے۔ ( جاری ہے )

