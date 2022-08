بلبلِ پاکستان لینجڈ گلوکارہ نیرہ نور71برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لان ) بلبل پاکستان کے نام سے مشہور ہونے والی لیجنڈ گلوکار نیرہ نور 71 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کرگئی ہیں، خاندانی ذرائع کے مطابق گلوکارہ پچھلے چند روز سے بیمار تھیں اور کراچی میں ہی زیرعلاج تھیں۔

لیجنڈ گلوکارہ کے انتقال کی تصدیق ان کے بھتیجے نے کی رضا زیدی نے ٹوئٹر پر بتایا کہ میری تائی جہانِ فانی سے رخصت ہوگئی ہیں ،نماز جنازہ آج سہہ پہر 4 بجےمسجدوامام بارگاہ یثرب ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائےگی اور تدفین ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں کی جائےگی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

It is with heavy heart that I announce the passing of my beloved aunt (tayi) Nayyara Noor. May her soul R.I.P.

She was given the title of ‘Bulbul-e-Pakistan’ because of her melodious voice. #NayyaraNoor pic.twitter.com/69ATgDq7yZ