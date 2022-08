شاہین شاہ آفریدی ایشیا کپ سے باہر، میمرز نے انڈین ٹیم کو ٹرول کرنا شروع کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے اٹیکنگ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے ایشیا کپ سے باہر ہونے کی خبر پر میمرز نے بھارتی کپتان روہت شرما سمیت پوری بھارتی ٹیم پر ٹرولنگ کرنا شروع کر دی۔

تفصیلات کے مطابق شاہین شاہ آفریدی کے گھٹنے کی انجری کے باعث ایشیا کپ اور انگلینڈ کیخلاف سیریز سے باہر ہونے کی خبر پاکستانی کرکٹ شائقین پر کسی بم سے کم نہ تھی،لیکن دوسری طرف حریف ٹیموں کیلئے یہ خبر کسی خوبصورت خواب سے کم نہ ہو گی، ایسی ہی منظر کشی روایتی حریف بھارت کے کھلاڑیوں کو لیکر سوشل میڈیا پر میمرز کر رہے ، جہاں ان کی پرانی ڈانس ویڈیوز کو پھر سے وائرل کیا جا رہا ہے۔

کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 میں شاہین ہی وہ کھلاڑی تھے جو بھارتی بیٹنگ لائن کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے اور بھارتی ٹاپ آرڈر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اسی کے پیشِ نظر صارفین نے روہت شرما کو دنیا کا سب سے خوش انسان قرار دیا۔

اسی موقع پر روہت شرما کی کئی پرانی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں وہ خوشی سے ناچتے نظر آرہے ہیں۔

The most happiest person in the World right now#RohitSharma #ShaheenShahAfridi #AsiaCup #AsiaCup2022 pic.twitter.com/nXob8CQaw1