شادی کی تقریب کی عکسبندی کے دوران ویڈیوگرافر  کی ڈانس ویڈیو  نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا

لاہور (ویب ڈیسک) شادی کی تقریب کے دوران میوزک سن کر ویڈیو گرافر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور ڈانس کرتے نوجوان کی ویڈیو گرافی کے دوران خود بھی ڈانس کرنے لگا جس کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا۔

شادی میں ڈانس کی ویڈیوز اس ڈیجیٹل زمانے میں آسانی سے وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن اب ایسے شخص کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو خود ڈانس کی عکسبندی کرتے ہوئے ڈانس کرنے لگ گیا ۔ڈانس کرتے ہوئے اس شخص نے اپنے ایک ہاتھ میں کیمرے کو نہ صرف تھاما ہوا ہے بلکہ اس کا توازن بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔

if your wedding camera man ain’t doing this …..ask for refund pic.twitter.com/UGOwDdedi5