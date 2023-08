بلوں کے تنازعہ پر پہلا ایکشن ، صدر مملکت نے اپنے سیکریٹری وقار احمد کو عہدےسے ہٹانے کی سفارش کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت عارف علوی کا بلوں کے تنازع پر پہلا ایکشن سامنے آ گیا،انہوں نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔

تفصیلات کے مطابق ایوان صدر کی جانب سے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کو سیکرٹری وقار احمد کی مزید خدمات درکار نہیں ، ان کی خدمات فوری طورپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔

In view of the definite statement of yesterday, President’s Secretariat has written a letter to Principal Secretary to Prime Minister that the services of Mr. Waqar Ahmed, Secretary to President, are no more required and are surrendered to the Establishment Division, immediately.